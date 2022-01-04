اعرف طرق الوقاية من قرح الفراش عند كبار السن

كتبت فاطمة خليل

قرح الفراش من أكثر المشاكل الصحية شيوعًا بين كبار السن، وتحدث نتيجة الضغط طويل الأمد على منطقة واحدة من الجلد، وهي عبارة عن تقرحات مؤلمة ويصعب شفاؤها وقد تؤدي إلى التهابات خطيرة في الجلد أو العظام، ووفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)، ويُصاب ما يصل إلى واحد من كل 10 من كبار السن ذوي القدرة المحدودة على الحركة بتقرحات الفراش، في هذا التقرير نتعرف على طرق الوقاية من قرح الفراش لكبار السن، بحسب موقع " aplaceformom".

طرق الوقاية من قرح الفراش لكبار السن

إذا لم يقم مقدمو الرعاية بتغيير وضع الشخص الساكن أو طريح الفراش بشكل صحيح ومتكرر، فإن احتمالية الإصابة بقرحة الفراش تزداد وبالمثل، يمكن أن يؤدي سوء النظافة والتغذية والعناية بالبشرة إلى تقرحات الفراش.

يمكن أن تساعد هذه الخطوات الـ 6 في منع تقرحات الفراش لدى الأقارب المسنين في المنزل:

- الحركة المنتظمة فيجب تحريك كبار السن كل ساعة إلى ساعتين في السرير وكل 30 دقيقة على كرسي متحرك، يمكن أن يتسبب هذا التغيير المستمر في حدوث مشكلات جديدة حيث يمكن أن يتسبب شد الجلد المسن في الاحتكاك، ما قد يؤدي إلى تفاقم تقرحات الفراش أو كدمات مؤلمة.

- من الأسهل علاج تقرحات الفراش عندما يتم اكتشافها مبكرًا، ويمكن علاج قرحة الفراش في المرحلة الأولى في المنزل، ولكن المراحل اللاحقة تحتاج إلى طبيب أو فريق طبي ويكون فحص جسد الشخص المقرب لك ضروري للوقاية من تقرحات الفراش.

- استخدام مراتب ودعامات خاصة، حيث يمكن للوسائد والمراتب والدعامات أن تقلل من احتمالية حدوث تقرحات الفراش لدى كبار السن

- التغذية والنشاط البدني بدون السوائل والفيتامينات والمعادن والبروتينات المناسبة، لن تلتئم قرح الفراش بشكل صحيح.

- يمكن أن يساعد النظام الغذائي المتوازن الذي يعزز صحة الجلد والعظام في منع تقرحات الفراش.

-إذا كان الشخص المقرب لك يعاني من زيادة الوزن الشديدة ، فإن فقدان الوزن يمكن أن يقلل الضغط على العظام والمفاصل، على العكس من ذلك ، إذا كانوا يعانون من نقص الوزن ، فقد يؤدي نقص الحشو إلى حدوث تقرحات حول المفاصل الحادة يمكن أن تؤدي حتى الحركة الخفيفة والتمدد إلى زيادة تدفق الدم.