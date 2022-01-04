استقرار أسعار الخضروات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.
وينشر "اليوم السابع" قائمة أسعار الخضروات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، وجاءت كالتالى:
- الطماطم بسعر 3.5 جنيه للكيلوجرام.
- البطاطس 6 جنيهات.
- البصل الأبيض 4.25 جني.
- البصل الأحمر بـ 4.25 جنيه.
- الكوسة بـ 11.5 جنيه .
- الجزر بـ 6.5 جنيه.
- الخيار بـ 10 جنيهات.
- الباذنجان الرومى بـ 6 جنيهات.
- الفلفل الرومى بـ 9 جنيهات.
- الباذنجان الأبيض بـ 9 جنيهات.
- الباذنجان العروس 9 جنيهات.
- الفلفل البلدى بـ 9 جنيهات.
- الفلفل الألوان 17.5 جنيه.
- الليمون بـ 10 جنيهات.
- الجوافة 9 جنيهات.
- بلح بارحى 34 جنيها.
- البسلة 11 جنيها.
- كمثرى لبنانى 25 جنيها.
- فاصوليا 10 جنيهات .
- تفاح أحمر إيطالى 28 جنيها.
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