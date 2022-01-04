اليوم السابع
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الثلاثاء، 04 يناير 2022 01:29 م
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استقرار أسعار الخضروات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

الثلاثاء، 04 يناير 2022 12:00 م
استقرار أسعار الخضروات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية خضروات
كتب مدحت وهبة

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تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.
‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎
‏‎‏‎وينشر "اليوم السابع" قائمة أسعار الخضروات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، وجاءت كالتالى:
 
‏‎‏‎‏‎- الطماطم بسعر 3.5 جنيه للكيلوجرام.
‏‎‏‎- البطاطس 6 جنيهات.
‏‎‏‎- البصل الأبيض 4.25 جني.
‏‎‏‎- ‏‎البصل الأحمر بـ 4.25 جنيه.
‏‎‏‎- الكوسة بـ 11.5 جنيه .
‏‎‏‎- الجزر بـ 6.5 جنيه.
‏‎‏‎- الخيار بـ 10 جنيهات.
‏‎‏‎‏‎- الباذنجان الرومى بـ 6 جنيهات.
‏‎‏‎- الفلفل الرومى بـ 9 جنيهات.
‏‎‏‎- الباذنجان الأبيض بـ 9 جنيهات.
‏‎‏‎- الباذنجان العروس 9 جنيهات.
‏‎‏‎‏‎‏‎- الفلفل البلدى بـ 9 جنيهات.
‏‎‏‎- الفلفل الألوان 17.5 جنيه.
‏‎‏‎- الليمون بـ 10 جنيهات.
‏‎- الجوافة 9 جنيهات.
‏- بلح بارحى 34 جنيها.
‏‎- البسلة 11 جنيها.
‏‎‏‎‏‎‏‎- كمثرى لبنانى 25 جنيها.
‏‎- ‏فاصوليا 10‏ جنيهات .
‏‎‏‎- تفاح أحمر إيطالى 28 جنيها.
 

أسعار الخضروات اليوم

أسعار الفاكهة اليوم

أسعار الخضروات بالمجمعات الاستهلاكية

أسعار الفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية

سعر الفاكهة

سعر الخضروات

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