وذكرت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية في نسختها الإنجليزية أنه وفقًا لاستطلاع آراء أجرته مجموعة مدنية شمل ألف بالغ على مستوى البلاد، أجاب 89.2% بأنهم يشعرون بالفعل بآثار أزمة المناخ فيما أعرب 88.5% عن استعدادهم لقبول إزعاج السياسات المقدمة لمعالجة الأزمة.

وأجرى "ريسيرش فيو" هذا الاستطلاع الذي نشرت نتائجه اليوم، في الفترة من 14 إلى 18 ديسمبر، بناءً على طلب من مركز المواطن الآسيوي للبيئة والصحة.

وفيما يتعلق بسؤال متعدد الإجابات حول كيفية حل أزمة المناخ، قال 74.4 في المئة إنهم سيتوجهون إلى استخدام المركبات الكهربائية أو الهيدروجينية، في حينقال 58.2 في المئة و53 في المئة إنهم سيبدأون نظامًا غذائيًا نباتيًا والتنقل بالدراجة، على التوالي.

كما وجد الاستطلاع أن 58.9 في المئة من المشاركين يوافقون على سياسة الحكومة الكورية الجنوبية للتخلص التدريجي من الطاقة النووية، مقارنة بـ 41.1 في المئة ممن أبدوا رأيًا مخالفًا.