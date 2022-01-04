اليوم السابع
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ارتفاع ضحايا العنف فى شمال كولومبيا إلى 23 قتيلا

الثلاثاء، 04 يناير 2022 07:05 م
ارتفاع ضحايا العنف فى شمال كولومبيا إلى 23 قتيلا عناصر من جيش كولومبيا
بوجوتا /أ ش أ/

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أفاد مكتب المدعى العام فى كولومبيا، بارتفاع عدد ضحايا العنف والاشتباكات ما بين الجماعات المسلحة والعصابات فى منطقة أراوكا شمالى البلاد إلى ما يقارب 23 شخصا.

 

وذكرت قناة "سى إن إن" الإخبارية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أن السلطات الرسمية أكدت مقتل 23 شخصا، إلا أن المعلومات لا تزال غير واضحة حيث إنه من الصعب الدخول إلى المنطقة التى وقعت فيها الاشتباكات.

 

وأوضحت القناة أنه لا يزال من الضرورى التعامل بحذر مع هذه الأرقام، مشيرة إلى أن القتال قد اندلع ما بين "جيش التحرير الوطني" والفصائل المنشقة عن القوات المسلحة الثورية لكولومبيا أو "فارك".

 


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ضحايا العنف في كولومبيا

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