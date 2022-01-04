ارتفاع حمولة السفن العابرة لقناة السويس لـ113مليون طن نوفمبر الماضى

كتب: مدحت عادل

سجلت حمولة السفن العابرة لقناة السويس ارتفاعا طفيفا وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حيث بلغ حجم الحمولة الإجمالية نحو 113.6 مليون طن في شهر نوفمبر الماضي، بينما كانت 100.3 مليون طن في شهر نوفمبر عام 2020، بزيادة بلغت 13.3 مليون طن.

ورصدت بيانات جهاز الإحصاء، ارتفاع إجمالي السفن العابرة في شهر نوفمبر الماضي لتصل إلى 1421 سفينة، بينما كانت 1239 سفينة في شهر نوفمبر عام 2020، بزيادة بلغت 182 سفينة، كما ارتفع أيضا عدد ناقلات البترول العابرة خلال نفس الفترة، حيث بلغت نحو 445 سفينة في شهر نوفمبر الماضي، مقابل 375 سفينة في نفس الشهر عام 2020، بزيادة بلغت 70 سفينة.

وأعلنت هيئة قناة السويس قبل يومين تسجيل أكبر حجم دخل سنوي لها على الإطلاق بقيمة 5.5 مليار يورو، رغم إغلاقها لأيام بسبب سفينة الحاويات إيفر جيفن التى علقت فيها مارس 2021.

وكانت هيئة قناة السويس قد أعلنت نهاية سبتمبر الماضي، أن حركة الملاحة بها سجلت أعلى معدل عبور يومي للسفن العابرة في تاريخ القناة يوم الأربعاء 29، وذلك بعبور 87 سفينة من الاتجاهين دون انتظار، بإجمالي حمولات صافية قدرها 4.8 مليون طن، حيث بلغ عدد السفن العابرة للقناة من اتجاه الشمال 38 سفينة بحمولات قدرها 2 مليون طن، فيما عبرت 49 سفينة من اتجاه الجنوب بالمجرى الملاحي الجديد للقناة بإجمالي حمولات 2.8 مليون طن.