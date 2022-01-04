اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 04 يناير 2022 11:28 ص
أكرم القصاص
الرئيسية اقتصاد وبورصة

ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات جلسة منتصف الأسبوع 

الثلاثاء، 04 يناير 2022 10:16 ص
ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات جلسة منتصف الأسبوع  البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف تعاملات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على تباين.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.24% ليصل إلى مستوى 11926 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.17% ليصل إلى مستوى 2128 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.34% ليصل إلى مستوى 14195 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.39% ليصل إلى مستوى 4717 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.25% ليصل إلى مستوى 2275 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.23% ليصل إلى مستوى 3323 نقطة.


البورصة المصرية البورصة  اخبار البورصة بورصة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة