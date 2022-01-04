ارتفاع إنتاج الولايات المتحدة من النفط الصخري 72 ألـف برميل يوميا

ارتفع إنتاج الولايات المتحدة من النفط الصخرى خلال شهر نـوفمبر 2021 بمقـدار 72 ألـف برميل / يوم فقط مقارنة بالشهر السابق ليصل إلى 8.259 مليـون برميـل / يوم، وذلك وفقا للنشرة الشهرية حول التطورات البترولية فى الأسواق العالمية ديسمبر 2021.

وتابع التقرير الصادر عن منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك"، أنه يتوقع ارتفاع إنتاج الولايات المتحدة من النفط الصخري خلال شهرى ديسمبر 2021 ويناير 2022 ليصل إلى 8.439 مليون ب / ى .

وفى تطور آخـر، ارتفع عدد الحفارات العاملة بمقدار 17 حفارة خلال شهر نوفمبر 2021 ليبلغ 497 حفارة.

وذكر التقرير، انخفاض المخزون التجارى النفطى فى دول منظمة التعاون الاقتصـادى والتنميـة خـلال شهر نوفمبر 2021 بمقدار 5 مليون برميل مقارنة بالشهر السابق ليصل إلى حوالى 2732 مليـون برميل، كما انخفض المخزون الإستراتيجى بمقدار 9 مليـون برميـل مقارنة بالشهر السابق ليصل إلى حوالى 1797 مليون برميل .