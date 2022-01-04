ارتفاع أسعار النفط وبرنت يسجل 79.05 دولار و76.14 دولار للخام الأمريكى

كتبت - مروة الغول

شهدت أسعار النفط اليوم ارتفاعا، حيث سجلت 79.05 دولار للبرميل وذلك للعقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 76.14دولار للبرميل.

وتشير التقديرات الأولية إلى ارتفاع الطلـب العـالمى علـى الـنفط خـلال الربع الرابـع مـن عـام 2021 ليصل إلى نحو 99.5 مليون برميل / يوم، أى بنسبة زيادة تبلغ 1.9% مقارنة بمستويات الربع السابق حيـث انخفض طلـب دول منظمـة التعـاون الاقتصـادى والتنميـة بنسبة 0.7 % ليصل إلى نحـو 45.6 مليـون برميـل / يوم، بينمـا ارتفـع طلـب بـاقى دول العالم بنسبة 4.2 % ليصل إلى نحو 53.9 مليون برميل / يوم وذلك وفقا للنشرة الشهرية حول التطورات البترولية فى الأسواق العالمية ديسمبر 2021 لمنظمة "أوابك ".

وتولت الكونغو الديمقراطية السبت الرئاسة الدورية لمنظمة الدول المصدرة للبترول / أوبك/ لأول مرة منذ انضمامها الرسمي إلى عضوية المنظمة في عام 2018 برئاسة وزير النفط الكونغولي برونو جان ريتشارد إيتوا.

وأفاد بيان لمنظمة أوبك السبت بأن وزراء الطاقة في تحالف المنتجين (أوبك +) سيعقدون اجتماعهم الشهري اليوم الثلاثاء لاستعراض ومراجعة تطورات السوق وتفاعلات العرض والطلب والمخزونات النفطية وتحديد الموقف من إقرار الزيادة الشهرية في الإنتاج والتي تبلغ 400 ألف برميل يوميا لشهر فبراير المقبل،وذلك وفقا ل "أ ش أ ".

ويشار إلى أن الكونغو ستتولى الإشراف على انتخابات الأمين العام الجديد للمنظمة في يوليو المقبل لاختيار خليفة للأمين العام الحالي النيجيري محمد باركيندو والذي قضى 6 أعوام في المنصب، حيث ما زالت العديد من الدول الأعضاء تدرس التقدم بمرشحيها للمنصب، ومن المعروف أنه لم يتأكد حتى الآن سوى مرشح الكويت هيثم الغيص محافظ الكويت السابق في أوبك.