ارتفاع أسعار الذهب اليوم فى مصر.. وعيار 21 يسجل 792 جنيها

كتب – إسلام سعيد

ننشر آخر تحديث في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء في التعاملات الصباحية بالسوق المصري بعد ارتفاع بحوالي جنيهين قبل قليل، عقب ارتفاع أسعار الذهب في البورصات العالمية إلي مستويات 1808 دولار مقابل 1800 دولار بختام التعاملات أمس.

أسعار الذهب في مصر اليوم:

عيار 24 سجل 904 جنيهات.

عيار 21 سجل 792 جنيها.

عيار 18 سجل 678 جنيها.

الجنيه الذهب 6336 جنيها.

أونصة الذهب 1808 دولارا.

شهدت أسعار الذهب أمس في السوق المصري تراجعا ملحوظا بحوالي 8 جنيهات، إذ تراجع سعر الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر من 798 إلي 790 جنيها للجرام وفق سعر الإغلاق لكن السوق تعافي بشكل محدود اليوم، وصعدت الأسعار بقيمة جنيهين فقط.

أسعار الذهب في عام 2021

شهدت الأسعار تراجعا في البورصات العالمية بما قيمته 100 دولار في الفترة من يناير إلى ديسمبر 2021، وتراجعت أونصة الذهب 1898 في يناير إلى 1797 دولارا، وهبط الذهب في مصر حوالي 30 جنيها في كافة الأعيرة المتداولة في سوق الصاغة.

وبدأنا التداول عليه مطلع 2021 عند 830 جنيها للجرام ومع نهاية العام كانت الأسعار تقريبًا تسجل 798 جنيها للجرام بتراجع 32 جنيهات في العيار الرئيسي 21، وكان سبب هبوط المعدن هو الإعلان عن ارتفاع مرتقب في الفائدة، وهو ما يقلص من فرص الذهب.