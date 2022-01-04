إنقاذ 5 صيادين ومحاولات للبحث عن صياد آخر لغرق مركب من البرلس

كفر الشيخ - محمد سليمان

قال أحمد نصار، نقيب الصيادين، أن مركب الصيد "الامير حسن" تعرضت للغرق، وكان على متنها 6 صيادين وتم إنقاذ 5 صيادين، وهناك صيد مفقود، وذلك أثناء تصادم بين مركبين صيد فى عرض البحر وهما مركب أبوشريف، مصنوع من الحديد وتعمل بمهنة الجوفة ومركب الامير حسن مصنوع من الخشب وتعمل بمهنة السنار ويمتلكها محمد عبدالفتاح شرابى، وقد نتج عن التصادم غرق المركب الامير حسن، وعلى متنها 6 صيادين تم انقاذ خمسة صيادين وصياد أخر مفقود، أحمد محمد الحمراوى، وجميعهم من برج البرلس.

وأضاف نصار، أن 37 مركب صيد تبحث عن الصياد المفقود، لمحاولة انتشاله، وتم اصطحاب الصيادين الذين تم انقاذهم إلى ميناء دمياط لتلقى العلاج واتخاد اللازم.