إصابة نائب وزير الخارجية الإسرائيلى بفيروس كورونا

وكالات

أعلن إيدان رول، نائب وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، إصابته بفيروس كورونا، وذلك بعد أيام من حضوره احتفالا بمناسبة رأس السنة دون ارتداء كمامة، مما استدعى توبيخه من لابيد.

وذكر بيان من مكتب رول، نشرته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، أن الأخير "أجرى اختبار كوفيد-19 لأن زوجه المطرب هاريل سكعات، أصيب بالفيروس، وقد أتت نتيجة رول إيجابية"، مشيرا إلى أن "الزوجين يخضعان حاليا للحجر الصحي".

وأكد البيان أن "جميع العمال الذين كانوا على اتصال شخصي به سيخضعون لاختبار فيروس كورونا"، مبينا أن "رول لم يحضر اجتماع فصيل حزب يش عتيد في اليوم السابق في الكنيست، ولم يتواصل مع أي عضو كنيست آخر هذا الأسبوع"، مما يشير إلى أن لابيد لن يحتاج إلى إجراء اختبار كورونا.

وردا على سؤال حول احتمال إصابة رول بالفيروس في حفلة رأس السنة، قال متحدث باسمه إنه "على حد علمنا، لم يتم تشخيص إصابة أي شخص آخر من الذين حضروا الحفلة بكورونا"، مؤكدا أن "رول بخير ولا يعاني من أي أعراض".

وكان لابيد قد وبخ رول بعد أن تم تصوير الأخير وهو يرقص بدون كمامة في حفلة مزدحمة في ليلة رأس السنة خلال عطلة نهاية الأسبوع. ووفقا لمكتب لابيد، قال رول إنه لم يخالف أي قواعد تتعلق بفيروس كورونا وأن جميع الحاضرين في الحفلة تم اختبارهم مسبقا.