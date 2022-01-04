إصابة عامل أثناء مشاركته في إخماد حريق نشب بمنزل والده بسوهاج

تمكنت قوات الحماية المدنية بسوهاج برئاسة العميد أحمد عزت مدير الإدارة بعد الدفع بسيارة إطفاء من السيطرة حريق نشب بمنزل بدائرة مركز شرطة جزيرة شندويل شمالى محافظة سوهاج نتج عن الحريق إصابة نجل مالك المنزل بحروق باليدين أثناء مشاركته فى إخماد الحريق وتم نقله لمستشفى سوهاج العام.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مأمور مركز شرطة جزيرة شندويل يفيد بنشوب حريق بدائرة المركز، وتم الدفع بقوات غدارة الحماية المدنية التى تمكنت من السيطرة عليه وإخماده ومنع انتشاره ووصوله للمنازل المجاورة ونتج عن الحريق إصابة أحد الأشخاص.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد على العمارى رئيس مباحث المديرية وضباط وحدة مباحث مركز شرطة جزيرة شندويل بنشوب حريق بمنزل دائرة مركز جزيرة شندويل الحريق نشب بمنزل ملك المدعو عثمان ا ع ا 65 سنة فلاح ويقيم بذات الناحية، وتم الدفع بسيارة إطفاء والسيطرة على الحريق وإخماده.

نتج عن الحريق إصابة نجل مالك المنزل المدعو أحمد ع ا ع 28 سنة عامل ويقيم بذات الناحية " حروق باليدين " أثناء مشاركته فى إخماد الحريق وتم نقله لمستشفى سوهاج العام.

وبسؤال المذكورين أفادا بمضمون ما تقدم ورجحا أن يكون سبب الحريق تسرب غاز من أسطوانة بوتاجاز فى وجود مصدر حرارى ونفيا الشبهة الجنائية تم تحرير محضر بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التى تولت التحقيق.