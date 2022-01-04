إصابة طفل صدمته سيارة أثناء عبوره الطريق بمدينة 6 أكتوبر

كتب عبد الرحمن سيد

أصيب طفل بعدما صدمته سيارة أثناء عبوره الطريق في مدينة 6 أكتوبر، وتم نقل المصاب إلي المستشفى.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا من الخدمات الامنية في مدينة السادس من أكتوبر، مفاده وجود مصادمة، وعلى الفور انتقل رجال الأمن لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين أنه أثناء عبور طفل للطريق صدمته سيارة مسرعة، مما أسفر عن إصابته بكسور وكدمات، وتم نقله إلي المستشفى.

وتم تفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة، و ضبط مالك السيارة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة.