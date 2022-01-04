إحالة 7 من العاملين بالوحدة المحلية بقرية سنبو فى الغربية للتحقيق

الغربية محمد طارق

أحالت النيابة الإدارية فى الغربية 7 من العاملين بالوحدة المحلية بقرية سنبو الكبرى بمركز زفتى التابعة لمحافظة الغربية، إلى نيابة الأموال العامة والمحاكمة التأديبية، وذلك لإدانتهم فى جرائم فساد مالى بمبلغ 240 ألف جنيه وتزوير مستندات رسمية.

وأمر المستشار عبد الله فتوح، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، ومدير الدعوى التأديبية بطنطا بإحالة، 7 متهمين بالوحدة المحلية بسنبو الكبرى مركز زفتى وهم: «أشرف. ع. م» رئيس الوحدة المحلية بسنبو الكبرى، و«عادل. ب. ص» سكرتير الوحدة المحلية بسنبو الكبرى، و«إبراهيم. إ. م» رئيس مركز المعلومات بالوحدة المحلية بسنبو الكبري، و«محمد.ا. م » رئيس الحملة الميكانيكية بالوحدة المحلية بسنبو الكبري، و«تامر . ح. م » رئيس قسم المتابعة بالوحدة المحلية بسنبو الكبري، و«حسام .ن .ب» موظف بالحملة الميكانيكية بالوحدة المحلية بسنبو الكبرى ، «السيد م. أ» موظف بقسم التشجير والنظافة بالوحدة المحلية بسنبو الكبرى؛ لتورطهم فى جرائم الاستيلاء على أشجار ملك الرى بقيمة 240 ألف جنيه وتزوير مستندات رسمية سترا لذلك.

وكانت النيابة الإدارية بالسنطة قد تلقت شكوى من المواطن إبراهيم كامل المراكبي، باتهام رئيس الوحدة المحلية بسنبو الكبرى بالاستيلاء على الأشجار وبيعها لحاسبه الخاص، وذكرت التحقيقات التى أجرتها النيابة الإدارية فى السنطة، برئاسة المستشار خالد عيسى رئيس نيابة السنطة الإدارية والذى أمر بتشكيل لجنة من الإدارة الزراعية بزفتى، لفحص كافة الجوانب الفنية والمالية والتى أثبت تقطيع الأشجار محل الشكوى بواسطة رئيس الوحدة المحلية بسنبو الكبرى، وبيعها لحسابه الخاص بعد اللجوء لذوى الخبرة فى احتساب قيمة الأشجار.

وحصلت "اليوم السابع" على صورة رسمية من مذكرة التصرف، والتى ثبت منها أن المتهمين خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفى فى أعمال وظيفتهم وسلكوا مسلك لا يتفق والاحترام والواجب والوظيفي.

وأوضحت التحقيقات أن المتهم الأول والرئيسى فى القضية رئيس الوحدة المحلية بسنبو الكبري، استولى على 204 أشجار كافور، و15 شجرة (فيكس)، و29 شجرة توت، وكذا 7 أشجار زنزلخت، بإجمالى مبلغ مائتى وأربعين ألف جنيه والمملوكة للري، واشتراك مع كل من المتهمين الباقين فى تزوير كتاب موجه لنقطة شرطة سنبو الكبرى يحمل رقم 208 فى 17/03/2021 متضمن وقائع مخالفة للواقع، والحقيقة أن السيد جميل عبد عمر من العاملين بالرى المسئول عن الترعة بالمخالفة للواقع والحقيقة، وعلى الرغم من كون أحد المتهمين "السيد. م" ليس على قوة الوحدة المحلية بسنبو الكبرى، نتيجة نقله فى 16/03/2021 لمجلس مدينة زفتى لإخفاء واقعة الاستيلاء على الأشجار المنوه عنها واستغلال نفوذه بمساعدة المذكورين خلال الفترة من ديسمبر 2020 وحتى مارس 2021 على النحو المبين تفصيلا بالأوراق.

وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين من الثانى وحتى الخامس اشتركوا فى تزوير كتاب موجه لنقطة شرطة سنبو الكبرى مؤرخ 17/03/2021، وإمهاره بخاتم شعار الجمهورية الخاص بالوحدة تضمن أن السيد جميل عبد الفتاح عمر من ناحية سنبو الكبرى ومن العاملين بالرى والمسئول عن الترعة علا خلاف الواقع والحقيقة بغرض تسهيل استيلاء المتهم الأول رئيس الوحدة المحلية بسنبو الكبرى على الأشجار المنوه عنها بالتحقيقات والبالغ قدرها 240 الف جنيه بوصفهم أعضاء اللجنة المشكلة لحصر الأشجار والتى تم قطعها من على جانبى الترعة.

وكشفت التحقيقات أن المتهم السادس اشترك مع المتهمين من الأول وحتى الخامس فى تزوير كتاب موجه إلفى نقطة شرطة سنبو الكبرى، وأن المتهم السابع سهل الاستيلاء على الأشجارة.

وأحالت النيابة الإدارية بالسنطة الواقعة إلى المحامى العام الأول لنيابة الأموال العامة بطنطا، تمهيدا لمحاكمة المتهمين المذكورين جنائيا عن جرائم التزوير واستعمال محررات مزورة والاستيلاء على المال العام.