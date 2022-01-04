أول لقاء بالعم غزالى بعد وصوله المنيا فى رحلته من قنا للإسكندرية بالدراجة

المنيا -حسن عبد الغفار

قدم تليفزيون اليوم السابع بثا مباشرا ، مع العم احمد غزالى ابن محافظة قنا ،عقب وصوله إلى محافظة المنيا ، خلال رحلته التى بدأها من قنا على دراجته الهوائية، لتدعيم مبادرة حياة كريمه التى أطلقها رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصرى .

وقال أحمد غزالى الذى يبلغ من العمر 53 عاما، انه قرر القيام برحلة بدراجته الهوائية ، تبدأ من محافظة قنا حتى محافظة الإسكندرية، وذلك لتدعيم مبادرة الرئيس تطوير الريف المصرى حياة كريمه، مضيفا أنه بدأ رحلته اول ايام شهر يناير الجارى 2022 وانطلق من محافظة قنا وصولا إلى سوهاج وأسيوط ثم محافظة المنيا وبعدها يستكمل رحلته على الدراجة الهوائية حتى محافظة الإسكندرية .

وأكد على استكمال الرحلة حتى الوصول إلى الإسكندرية وان الدراجة تحمل حقيبه فيها متطلبات السفر من ملابس وادوات فى حال حدوث اى شيئ للدراجة وقال يسير على الطريق الزراعى من محافظة قنا حتى المنيا ورأى العديد من الإنجازات فى كافة المجالات وهذه رسالة للجميع أن العمل هو أساس صنع البلاد .