أنشطة مكثفة لقوات الدفاع الشعبى والعسكرى خلال ديسمبر الماضى 

كتب زكى القاضى

فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على دعم المجتمع المدنى ورفع معدلات الأداء للأجهزة التنفيذية بجميع محافظات الجمهورية، قامت قوات الدفاع الشعبى والعسكرى بتنفيذ عدد من الأنشطة والفعاليات المميزة خلال شهر ديسمبر الماضى .

ونظمت قيادة الدفاع الشعبى والعسكرى عدداً من الزيارات لطلبة الجامعات المصرية إلى عدد من المشروعات التنموية القومية العملاقة، وحرصت على مشاركة عدد من طلاب الجامعات الإفتتاحات التى تمت خلال شهر ديسمبر بصعيد مصر( أسبوع الصعيد ) لزيادة الوعى لدى الشباب الجامعى بحجم ما يتم من إنجازات على أرض الواقع .

كما نظمت قوات الدفاع الشعبى والعسكرى زيارات لطلبة الجامعات المصرية لعدد من الوحدات العسكرية , بالإضافة إلى زيارة معرض السلاح للصناعات الدفاعية والعسكرية (إيديكس 2021) فى نسخته الثانية بجمهورية مصر العربية , وكذا تنفيذ زيارة لطلاب جامعة بنى سويف إلى مصابى العمليات الحربية بالمجمع الطبى للقوات المسلحة بالمعادى وذلك تقديراً لما قدموه.

وعلى جانب أخر، نظمت قيادة قوات الدفاع الشعبى والعسكرى الندوة التثقيفية السابعة والعشرون بجامعة مدينة السادات، والتى تم خلالها إلقاء عدداً من المحاضرات عن ( كيفية مواجهة الفكر المتطرف - الوعى التكنولوجي والرقمى - دور مصر الرائد فى مكافحة الإرهاب والتنمية الشاملة فى شتى ربوع الوطن)، بالإضافة إلى تنظيم الندوة السادسة عن (الثقافة الرقمية فى عصر الكورونا والميتافيرس – كيفية مواجهة الفكر المتطرف) بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.

وفى نهاية الندوة، تم تكريم عدد من أسر الشهداء وعدد من أصحاب الهمم وذوى القدرات الخاصة الحاصلين على بطولات رياضية على مستوى الجمهورية .