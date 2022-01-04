برلين (أ ش أ)

أعلن معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 30 ألفا و561 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا فى ألمانيا إلى سبعة ملايين و238 ألفا و408 حالات.

ونقلت صحيفة (بيلد) الألمانية عن بيانات المعهد أن إجمالي عدد الوفيات ارتفع إلى 112 ألفا و579 حالة ذلك بعد تسجيل 356 وفاة جديدة. وبلغ العدد الإجمالي لحالات التعافي 6 ملايين و531 ألفا و900 حالة على مستوى البلاد منذ بداية الجائحة.



وكان معهد (روبرت كوخ) الألماني للأمراض المعدية، أعلن أمس أنه تم تسجيل 18 ألفا و518 إصابة جديدة و68 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) خلال 24 ساعة.

وطبقا لمعهد روبرت كوخ للأمراض المعدية على صفحته الإلكترونية أمس الاثنين، أعلن وزير الصحة لوترباخ عن قرار بشأن تقليص فترات الحجر الصحي، حيث ارتفع معدل الإصابة بفيروس كورونا المستجد لليوم الخامس على التوالي.

وقد بلغ إجمالي الوفيات جراء فيروس كورونا المستجد، 112 ألفا و223 حالة منذ بداية الوباء.