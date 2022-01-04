أكثر من 28 ألف مهاجر غير شرعى عبروا بحر المانش من فرنسا لإنجلترا عام 2021

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عبر أكثر من 28 ألف مهاجر غير شرعي بحر المانش عام 2021 قادمين من فرنسا إلى إنجلترا على متن قوارب صغيرة، ما يعد رقمًا قياسيًا مقارنة بعام 2020 حيث بلغ نحو 8400.

وذكرت قناة "فرانس 24" الإخبارية اليوم الثلاثاء، أن ارتفاع أعداد المهاجرين غير الشرعيين الذين يعبرون المانش يفسر من خلال تشديد إجراءات التفتيش في الجانب الفرنسي عام 2018 على مستوى مرفأ كاليه ونفق "يوروتانل" الذي يربط بين ضفتي المانش، وهما منشأتان كان المهاجرون يستخدمونهما للعبور مختبئين داخل مركبات.

كانت وزارة الداخلية البريطانية قد أعلنت أن شهر نوفمبر الماضي سجل لوحده وصول ما يقرب من 6 آلاف و900 مهاجر غير نظامي إلى الساحل الإنجليزي بينهم 1185 شخصا وصلوا في يوم واحد في رقم قياسي.

وأصبح عبور القناة من قبل مهاجرين يحلمون بالسفر إلى إنجلترا معضلة سياسية لرئيس الوزراء البريطاني "بوريس جونسون" ووزيرة الداخلية البريطانية "بريتي باتيل"، لا سيما وأن زعيم حزب المحافظين تعهد لمواطنيه بتشديد الخناق على الهجرة في أعقاب خروج بلدهم من الاتحاد الأوروبي