أسعار العملات اليوم الثلاثاء بالبنوك المصرية

كتبت ريهام الباشا

تباينت أسعار العملات العربية والأجنبية أمام الجنيه المصرى اليوم الثلاثاء 4-1-2022، خلال التعاملات الصباحية بالبنوك المصرية، حيث ثبت سعر الدولار عند سعر 15.64 جنيه للشراء، و15.74جنيه للبيع، بينما تراجع سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى، وسجل 17.64 للشراء، 17.80 جنيه للبيع، مقابل سعره بختام أمس كان مسجلا 17.73 للشراء، 17.91 جنيه للبيع.

كما انخفض سعر صرف الدينار الكويتى اليوم أمام الجنيه مسجلا 49.22 جنيه للشراء، و 52.02 جنيه للبيع، مقابل سعره بختام أمس كان مسجلا 49.25 جنيه للشراء، و 52.03 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري.

ويقدم "اليوم السابع"، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل التحديث الفوري للأسعار حال تغييرها.

ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتالى: سعر الدولار اليوم استقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى عند سعر 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.



سعر اليورو الأوروبى اليوم تراجع سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى، وسجل 17.64 للشراء، 17.80 جنيه للبيع، مقابل سعره بختام أمس كان مسجلا 17.73 للشراء، 17.91 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.



سعر الجنيه الإسترلينى اليوم انخفض سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى مسجلا 21.05 جنيه للشراء، 21.22 جنيه للبيع، مقابل سعره بختام أمس كان مسجلا 21.10 جنيه للشراء، 21.30 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.



سعر الريال السعودى اليوم ثبت سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، عند سعر 4.18 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، طبقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.