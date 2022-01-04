أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الثلاثاء 4-1-2022

كتب هانى الحوتى

ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 4-1-2022.

وكانت مؤشرات البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب، وربح رأس المال السوقي 4.9 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 771.761 مليار جنيه.



إيقاف تداول 5 شركات أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 5 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم؛ الدولية للصناعات الطبية-إيكمى، المصرية لنظم التعليم الحديثة، بي أي جي للتجارة والاستثمار، المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، العامة لمنتجات الخزف والصيني. أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 5 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم؛ الدولية للصناعات الطبية-إيكمى، المصرية لنظم التعليم الحديثة، بي أي جي للتجارة والاستثمار، المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، العامة لمنتجات الخزف والصيني.

البورصة تربح 4.9 مليار جنيه أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب، وربح رأس المال السوقي 4.9 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 771.761 مليار جنيه. أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب، وربح رأس المال السوقي 4.9 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 771.761 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 422.8 مليون ورقة مالية بقيمة 1.1 مليار جنيه، عبر تنفيذ 43.7 ألف عملية لعدد 190 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 81.88% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 9.41%، والعرب على 8.71% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 29.74% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 70.25%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 27.5 مليون جنيه، 1.8 مليون جنيه، 16.7 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 426.5 ألف جنيه، 470.4 ألف جنيه، 45.1 مليون جنيه، على التوالي.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.72%، ليغلق عند مستوى 11982 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.31% ليغلق عند مستوى 2153 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.11% ليغلق عند مستوى 14303 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.73% ليغلق عند مستوى 4733 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.4% ليغلق عند مستوى 2301 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.39% ليغلق عند مستوى 3362 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.12% ليغلق عند مستوى 4269 نقطة، وصعد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 1142 نقطة.

وصعدت أسهم 100 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 42 شركة، ولم تتغير مستويات 48 شركة.



وضمت الأسهم المرتفعة:

- العامة لمنتجات الخزف والصيني بسعر إغلاق 3.130 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 11.39%.

- بي انفستمنتس القابضة بسعر إغلاق 11.510 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.93%.

- بنك البركة مصر بسعر إغلاق 15.820 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.99%.

- شارم دريمز للاستثمار السياحي بسعر إغلاق 8.810 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.83%.

- القابضة المصرية الكويتية بالجنيه بسعر إغلاق 21.140 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.36%.



وضمت الأسهم المتراجعة:

- المجموعة المصرية العقارية بسعر إغلاق 1.619 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.93%.

- الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو) بسعر إغلاق 34.140 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.42%.

- العربية لمنتجات الألبان "آراب ديري-باندا بسعر إغلاق 4.300 جنيه بنسبة تراجع بلغت 2.93%.

- جلاكسو سميثكلاين بسعر إغلاق 30.240 جنيه بنسبة تراجع بلغت 2.80%.

- جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 13.110 جنيه بنسبة تراجع بلغت 2.60%.