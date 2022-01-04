أدوية جديدة لعلاج أعراض فيروس كورونا.. إنفوجراف

كتب وليد عبد السلام

كشفت وزارة الصحة والسكان عن تعاقدها على أدوية جديدة لعلاج أعراض فيروس كورونا خاصة بعد موافقة هيئة الدواء الأمريكية على تصنيعه.

اليوم السابع يستعرض في الإنفوجراف التالى أهم البيانات عن الدواء الجديد لكورونا..

من إنتاج 3 شركات عالمية: أسترازينكا وميرك وفايزر

• تؤخذ كأقراص عن طريق الفم

• المستحضرات عقاقير مسجلة ضد الفيروسات

• حصلت على موافقة الاستخدام الطارئ من هيئة الأدوية الأمريكية وهيئة الدواء الأوروبية

• تصل مصر نهاية يناير الجارى لعلاج المصابين بكورونا

• تحد من دخول الحالات المصابة بكورونا للمستشفيات وتقلل الوفيات

• الدواء الجديد لا علاقة له بالوقاية من الفيروس ولن يكون بديلا عن اللقاح

• مصر تعاقدت على شراء علاج لــ70 ألف مريض