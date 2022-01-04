اليوم السابع
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أبو الغيط: نحترم قرار حمدوك بالاستقالة ونحث الجميع على الحوار من أجل السودان

الثلاثاء، 04 يناير 2022 11:34 ص
أبو الغيط: نحترم قرار حمدوك بالاستقالة ونحث الجميع على الحوار من أجل السودان أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية
بيشوى رمزى

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قال أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية أنه يحترم قرار الدكتور عبد الله حمدوك بالاستقالة من منصبه  معرباً عن تفهمه للمبررات التي ضمنها خطاب الاستقالة. 
 
وأشاد الأمين العام بما تمكن حمدوك من تحقيقه خلال فترة توليه المنصب، و دعا إلى ضرورة  العمل علي وجه السرعة بين شركاء الوطن الواحد من أجل التوصل إلى أرضية تفاهم تسمح بالحفاظ على المكتسبات الهامة التي تحققت خلال العامين الماضيين . 
 
وذكر مصدر مسؤول بالأمانة العامة للجامعة أن الأمين العام يتابع عن كثب المبادرات المختلفة التي تقدمت بها مؤخراً عدد من الأحزاب والمكونات السياسية السودانية بشأن معالجة تحديات الفترة الانتقالية، وأنه يرى أن التشاور المكثف والحوار البناء بين مختلف الأطراف هو الوسيلة الوحيدة بل إنه حجر الزاوية لحل الأزمة الحالية، وتحقيق تطلعات الشعب السوداني في الاستقرار والتنمية والانتقال الديمقراطي المأمول. 

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الجامعه العربية

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