نقابة المهندسين: 28 مرشحا على مقعد النقيب العام بالقوائم الأولية للتجديد النصفى

كتبت ــ آية دعبس

أعلنت اللجنة العليا للإشراف على انتخابات التجديد النصفى لنقابة المهندسين، القوائم الأولية لأسماء المُرشحين على كافة المقاعد على مستوى الجمهورية، وبدأت فى استقبال التنازلات والطعون أمس الأحد، واليوم الإثنين، ومن المُقرر أن يتم إعلان القائمة النهائية للمرشحين يوم السبت الموافق 5 فبراير 2022 ومن بعدها يتم بدء برنامج الدعاية الانتخابية للمرشحين ولمدة 18 يوما، وتضمنت القائمة الأولية لأسماء المرشحين على مقعد النقيب العام للمهندسين ، 28 مهندسا.

وأكد المهندس هاني محمد محمود رئيس اللجنة العليا للانتخابات، أنه تم عقد اجتماع موسع مع هيئة النيابة الإدارية للاتفاق المبدئي علي كافة الإجراءات الخاصة بالإشراف القضائي الكامل علي العملية الانتخابية، مؤكدا أنه تم نشر رابط للاستعلام إلكترونيا عن اللجان الانتخابية الأسبوع الماضى تسهيلا علي المهندسين والمهندسات لمعرفة لجانهم الانتخابية من الآن وذلك طبقا لمخطط تقسيم الشعب الهندسية.

وأكد أنه جارى توفير كافة المتطلبات الإدارية والفنية اللازمة لكل مقر انتخابى بالمحافظات، مضيفا أنه يتم العمل يوميا وحتى ساعات متأخرة من الليل بهدف خروج المشهد الانتخابي بشكل يليق بمكانة نقابة المهندسين المصرية.