وقال الصدر - في تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، حسبما أفادت قناة (السومرية نيوز) الإخبارية، اليوم الاثنين "أوقفوا الإرهاب والعنف ضد الشعب والشركاء فلازلنا مع تشكيل حكومة أغلبية وطنية".. مضيفا "نرحب بالحوار مع المعارضة الوطنية".