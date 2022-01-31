بغداد (أ ش أ)

أكد زعيم التيار الصدرى بالعراق مقتدى الصدر ضرورة تشكيل حكومة أغلبية وطنية.

وقال الصدر - في تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، حسبما أفادت قناة (السومرية نيوز) الإخبارية، اليوم الاثنين "أوقفوا الإرهاب والعنف ضد الشعب والشركاء فلازلنا مع تشكيل حكومة أغلبية وطنية".. مضيفا "نرحب بالحوار مع المعارضة الوطنية".

وكان زعيم التيار الصدري بالعراق مقتدى الصدر، أكد أن التيار يعمل على تشكيل حكومة أغلبية وطنية، في وقت فازت فيه الكتلة الصدرية بالأكثرية في الانتخابات البرلمانية الأخيرة.

وقال الصدر - في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء العراقية "واع" في أعقاب حكم بدستورية أولى جلسات البرلمان حيث تم انتخاب رئيس ونائبين: "ماضون بتشكيل حكومة أغلبية وطنية، موضحا أن حكومة الأغلبية الوطنية جاءت بعد مطالبة القوى السياسية.