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مصرع فتاة على يد والدها فى المنوفية.. والأب يسلم نفسه للشرطة

الإثنين، 31 يناير 2022 08:53 م
مصرع فتاة على يد والدها فى المنوفية.. والأب يسلم نفسه للشرطة مديرية أمن المنوفية
المنوفية - محمد فتحى

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لقيت فتاة مصرعها بمدينة أشمون بمحافظة المنوفية، على يد والدها عقب التعدى عليها بجنزير بسبب قيامها بالتسول، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
 
 
 
تلقى اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية، إخطارا من العقيد مصطفى النشال  مأمور مركز أشمون، يفيد بمصرع الطفلة ح. م 14 عاما ، على يد والدها، بعد أن قام بضربها بجنزير، لقيامها بالتسول، رغم قيامه بالتنبيه عليها أكثر من مرة بعدم تكرار الأمر، لتلقى مصرعها فى الحال، ثم قام والدها بتسليم نفسه لمركز الشرطة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
 
 

محافظة المنوفية

أمن المنوفية

مركز أشمون

مصرع فتاه على يد والدها

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