مركز التطوير الوظيفى بجامعة حلوان يكشف عن حصاد أعماله خلال الفصل الدراسى الأول

كتب محمد صبحى

كشف مركز التطوير الوظيفي ب جامعة حلوان CDC عن حصاد أنشطته بالفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2021/2022 وهي الأنشطة والدورات التدريبية التي يتم تقديمها تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس جامعة حلوان والدكتورة حنان كمال مدير المركز.

وتضمن الحصاد تقديم (150) دورة تدريبية لتأهيل طلاب جامعة حلوان لسوق العمل CAREERY لإتاحة فرصة للطلاب خلال فترة دراستهم لإمدادهم بالعديد من الخبرات والمعلومات التي تؤهلهم لسوق العمل بعد التخرج، وتزويد الشباب بالمهارات الحياتية اللازمة لتقدّمهم في المستقبل، هذا بالإضافة إلى اكتسابِ المعرفة والكفاءة والخبرات، حيث أن الدورات التدريبية التي تقدمها الجامعة للطلاب هي عبارة عن مهارات عملية ومعرفية.

كذلك تقديم (61 ) دورة تدريبية ضمن المشروع الرئاسي “مودة” والذي تنظمه وزارة التضامن الاجتماعي في الجامعات المصرية لتأهيل الشباب المصري من خلال مجموعه من الدورات التدريبية المخصصة لتنمية معارفهم وخبراتهم للحفاظ على كيان الأسرة المصرية، حيث يعد مشروع مودة مشروع قومي لأنه يتعلق بالأسرة التي تعد أساس المجتمع، من أجل بناء الدولة في خطوة على طريق التنمية، وتعمل العديد من الجهات من أجل نجاح المشروع الذي يتضمن التوعية بالجوانب الاجتماعية والصحية والدينية باعتبارها الأعمدة الرئيسية لبناء الكيان الأسرى، يرتكز مشروع مودة على الحفاظ على كيان الأسرة المصرية من خلال تدعيم الشباب المقبل على الزواج بالمعارف والخبرات اللازمة لتكوين الأسرة ودعم الإرشاد الأسرى وفض المنازعات لخفض معدلات الطلاق.

وعقدت الدورات التدريبية بالمدينه وكافه الكليات خارج وداخل الحرم، هذا إلى جانب عقد ٢ بروتوكول تعاون مع جهات تمنح المزيد من التعاون لتقديم فرص عمل لشباب الجامعة وتدريبهم.