بغداد (أ ش أ)

أعلنت الأمانة العامة لمجلس النواب العراقى، اليوم الاثنين، أسماء المرشحين إلى منصب رئاسة الجمهورية فى العراق، ومن بينهم الرئيس العراقى الحالى برهم صالح ووزير الخارجية العراقى الأسبق هوشيار زيبارى.