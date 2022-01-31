قيادة عمليات كربلاء تنفى سقوط طائرة مسيرة فى ناحية الخيرات

وذكر بيان للخلية اذاعته وكالة الانباء العراقية (واع) أنه استمرارا للعمليات الاستخباراتية التي تنفذها وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية ومن خلال تكثيف الجهد الاستخباراتي ومقاطعة المعلومات فقد تمكنت الوكالة من القاء القبض على إرهابيين اثنين مطلوبين وفق أحكام المادة (4/إرهاب) لانتمائهما لتنظيم داعش الإرهابي.

وأشارت إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين لينالا جزائهما على ما اقترفاه من أعمال إجرامية ضد الإنسانية.