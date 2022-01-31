قيادة عمليات كربلاء تنفى سقوط طائرة مسيرة فى ناحية الخيرات

نفت قيادة عمليات كربلاء فى العراق، اليوم الاثنين، سقوط طائرة مسيرة فى ناحية الخيرات.
وقالت قيادة عمليات كربلاء - في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع) - "إن بعض مواقع التواصل الاجتماعي نشرت اليوم خبرا حول سقوط طائرة مسيرة في ناحية الخيرات بمحافظة كربلاء"، مؤكدة عدم صحة تلك المعلومات.
من جانب أخر أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقى، اليوم الاثنين،إلقاء القبض على الإداري لـ"كتيبة عمر بن الخطاب الداعشية" وأحد معاونيه في نينوى.
وذكر بيان للخلية اذاعته وكالة الانباء العراقية (واع) أنه استمرارا للعمليات الاستخباراتية التي تنفذها وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية ومن خلال تكثيف الجهد الاستخباراتي ومقاطعة المعلومات فقد تمكنت الوكالة من القاء القبض على إرهابيين اثنين مطلوبين وفق أحكام المادة (4/إرهاب) لانتمائهما لتنظيم داعش الإرهابي.
وأشارت إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين لينالا جزائهما على ما اقترفاه من أعمال إجرامية ضد الإنسانية.
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