اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 01 فبراير 2022 03:23 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

عيادة مستحدثة للكشف المبكر عن اعتلال الشبكية للأطفال المبتسرين ببورسعيد

الإثنين، 31 يناير 2022 10:20 م
عيادة مستحدثة للكشف المبكر عن اعتلال الشبكية للأطفال المبتسرين ببورسعيد الرعاية الصحية
كتب: وليد عبدالسلام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن استحداث عيادة الأطفال المبتسرين بمستشفى الرمد التخصصي التابعة للهيئة بمحافظة بورسعيد، أولى محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد.

 

وأشارت هيئة الرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة، إلى أن خدمات العيادة تشمل الكشف المبكر عن اعتلال الشبكية للأطفال المبتسرين، لافتة إلى أن مواعيد عمل العيادة يوم الخميس من كل أسبوع من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الساعة الثالثة عصرًا.

 

وأضافت الهيئة، أنه يحدث اعتلال الشبكية للأطفال المبتسرين بسبب ولادة الطفل قبل الشهر التاسع أو أوزانهم أقل من الطبيعي أو معاناة الطفل من أي أمراض تستدعي الدخول إلى الحضَّانة، مما يعرض الطفل إلى نسبة عالية من الأكسجين، ويؤثر على عدم اكتمال الشبكية أو توقف نموها، مما يستدعي المتابعة للاطمئنان على أن الأوعية الدموية وصلت للشبكية واستكملت نموها.

 

وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، تميز الخدمات الطبية والعلاجية بمستشفى الرمد التخصصي التابعة للهيئة ببورسعيد، مشيرًا إلى أنها أول مستشفى رمد حكومي معتمد بمصر، لاجتيازها المعايير القومية للاعتماد المعترف به دوليًا من منظمة الإسكوا العالمية، مما يضمن مطابقة خدماتها لأعلى معايير السلامة والأمان والجودة العالمية.

 

ولفت السبكي، إلى أنه تبلغ الطاقة الاستيعابية لمستشفى الرمد التخصصي 30 سرير بالقسم الداخلي والطوارئ والعمليات والمناظير، إضافة إلى 7 عيادات خارجية "الحول، إصلاح الجفون، التجميل، المياه البيضاء، الشبكية والجسم الزجاجي، الجلوكوما، القرنية"، وتابع: أن المستشفى مجهزة بأحدث التجهيزات الطبية وغيرالطبية، كما تضم أمهر الكوادر الطبية المدربة والمؤهلة على أعلى مستوى من الخبراء والأطباء الاستشاريين والأخصائيين في مجال طب وجراحة العيون، والذي جعلها قلعة من قلاع طب وجراحة العيون بمصر.

 


الرعايه الصحيه

وزاره الصحه

مستشفى الرمد

بورسعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الرعاية الصحية تعلن توافر فحص شرايين القلب والشريان الأورطي بالأشعة ببورسعيد

الإثنين، 31 يناير 2022 01:56 م

الرعاية الصحية تعلن نجاح قسطرة لقلب طفلة عمرها يوم بمنظومة التأمين الصحى

الأحد، 30 يناير 2022 12:16 م

الرعاية الصحية بالأقصر: أقصى مبلغ يتحمله المواطن بالعمليات الجراحية 300 جنيه بالتأمين

الجمعة، 28 يناير 2022 09:16 م

"نرعاك فى مصر" 25 سفيرا من أفريقيا يدعون أبناء القارة السمراء للسياحة العلاجية بمستشفيات هيئة الرعاية الصحية.. رئيس الهيئة: نستهدف علاج 15 مليون أفريقى بعائدات 30 مليون دولار سنويا.. فيديو وصور

الجمعة، 28 يناير 2022 09:10 م

الرعاية الصحية: إنقاذ رضيعين بأحدث الأساليب لعلاج العيوب الخلقية بقلب الأطفال

الخميس، 27 يناير 2022 05:32 م

الرعاية الصحية تعلن توصيات مؤتمر الشراكة المصرية الأفريقية والسياحة العلاجية

الأربعاء، 26 يناير 2022 03:04 م

الرعاية الصحية: نجاح 5 منشآت صحية بالأقصر باجتياز معايير التسجيل القومية

الأربعاء، 26 يناير 2022 02:17 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة