وأكدت المبارك - خلال لقائها، اليوم /الاثنين/، مع العميد الدكتور حسن التجاني الناطق الرسمي باسم الشرطة السودانية، والعميد خالد عمر الشيخ رئيس دائرة الإعلام بجهاز المخابرات العامة، والعقيد الركن نبيل عبدالله الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة - ضرورة تبادل الخبرات والرؤى الاستراتيجية بما يخدم السلم والأمن الوطني والمجتمعي من خلال الخطاب الإعلامي.



وقال العميد الدكتور حسن التجاني، في تصريح صحفي، "إن اللقاء تطرق إلى أهمية معالجة مسببات خطاب الكراهية والعمل وفق خطة عالية التنسيق والتعاون من أجل تقديم رسالة إعلامية إيجابية تصب في مصلحة الوطن والمواطن".



ومن جهته، قال العقيد الركن نبيل عبدالله "إن الاجتماع تناول بالتفصيل القضايا والتحديات الإعلامية في إطار المتغيرات التي يمر بها السودان، وإيجاد المعالجات المناسبة لها،، لافتا إلى أن اللقاء خرج بتوصيات ومقترحات سيتم تنفيذها على أرض الواقع بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة.