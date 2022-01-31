اليوم السابع
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ضبط مركز علاج إدمان بدون تراخيص في الجيزة

الإثنين، 31 يناير 2022 07:32 م
ضبط مركز علاج إدمان بدون تراخيص في الجيزة حملة أمنية - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط مركز لعلاج الإدمان بدون ترخيص في الجيزة والقائمين على إدارته، وحرر محضر بالواقعة.

واستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية، لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ضبط المنشآت الطبية لعلاج الإدمان بدون ترخيص، فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة، قيام (أحد الأشخاص "هارب" مقيم بالجيزة) بإستئجار فيلا كائنة بدائرة مركز شرطة أبو النمرس بالجيزة ، لإدارتها كمركز طبى لعلاج الإدمان "بدون ترخيص" وإحتجاز عدد من متعاطى المواد المخدرة بداخلها وصرف أدوية وعقاقير طبية لهم  - دون إستشارة طبية - وذلك نظير مقابل مادى .

 

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام والجهات المختصة تم إستهداف الفيلا المشار إليها ، وأمكن ضبط القائمين على إدارتها وتبين أنهم ( 4 أشخاص "لثلاثة منهم معلومات جنائية") كما تبين وجود عدد (85) شخص بداخل الفيلا من متعاطى المواد المخدرة ، وبسؤال عدد منهم أقروا بحجزهم والآخرين داخل تلك الفيلا عن طريق أهليتهم كرهاً عنهم ، وأن القائمين على إدارة المكان يقومون بتقيدهم بالحبال والتعدى عليهم بالضرب ، كما أسفر التفتيش عن ضبط (كمية من الأدوية مجهولة المصدر والمهدئة للحالة النفسية والعصبية "ممنوع تداولها بدون إستشارة طبية" - دفاتر لإثبات بيانات النزلاء – مجموعة من الحبال والعصى ) .

 

 

كما تم ضبط العديد من المخالفات بالمكان أبرزها (إدارة منشأة طبية لعلاج الإدمان بدون ترخيص – مزاولة مهنة الطب والصيدلة بدون ترخيص وصرف أدوية بدون إستشارة طبية - عدم وجود تجهيزات طبية - عدم توفير وسائل السلامة الصحية) وبمواجهة المتهمين إعترفوا بإدارة المكان كمنشأة طبية لعلاج الإدمان مقابل مبالغ مالية شهرية ، ومزاولة مهنة الطب والصيدلة بدون ترخيص وصرف أدوية وعقاقير طبية للنزلاء بدون إستشارة طبية ، وأن الحبال والعصى المضبوطة تستخدم فى تكبيل النزلاء ، وإجبارهم على تناول الأدوية المهدئة للسيطرة عليهم، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

 


حملة امنية

اخبار الحوادث

مركز غير مرخص

علاج الإدمان

وزارة الداخلية

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