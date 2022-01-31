شقيقة الطالبة هايدي ضحية الابتزاز الإلكترونى: عزاء أختى بعد محاكمة المتهمين

الشرقية- فتحية الديب

قالت نرمين شحتة الشقيقة الكبرى للطالبة "هايدى" الضحية الجديدة للابتزاز الإلكتروني بمحافظة الشرقية، إن أسرتها رفضت إقامة عزاء لـ هايدي، إلا بعد محاكمة المتورطين فى دفع شقيقتها للتخلص من حياتها بتناول حبة الغلة السامة، لترتاح من الابتزاز الذى تعرضت له، خلال الأيام الماضية.



وأردفت أن أحد جيرانهم مقيم بدولة الأردن، اتصل بها وأخبرها بتداول صور خاصة لشقيتها من خلال حساب على مواقع التواصل الاجتماعى، ومرفق صور والدها بذات الحساب، ما تسبب فى دخول شقيقتها الصغرى فى حالة نفسية سيئة، دفعها للتخلص من حياتها بتناول حبة الغلة السامة، وأشارت إلى اتهامهم جارتهم "غ"، ونجلتها بدفع شقيقتها لإنهاء حياتها بنفسها، وذلك لخلافات الجيرة بسبب لهو الأطفال، فقررت الانتقام من شقيقتها بفبركة صور خاصة لها وأرسلتها لشابين من مدينة صان الحجر" وهما " إ ش" و" م ع " وقاما بتداول تلك الصور على صفحات التواصل الاجتماعى.

فيما تباشر نيابة أولاد صقر العامة، برئاسة محمد عوض، رئيس نيابة أولاد صقر، وبإشراف المستشار حلمى عطا الله المحامى العام لنيابات شمال الشرقية، التحقيق مع ربة منزل ونجلتها المتهمين بابتزاز الطالبة" هايدى" بناء على اتهام أسرتها لهما،وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، والاستعلام عن بائع حبة الغلة للطالبة.



شهدت محافظة الشرقية، أمس مصرع فتاة 16 عامًا داخل منزلها، وذلك بعدما قررت التخلص من حياتها، وأفادت التحريات الأولية بأن الفتاة تخلصت من حياتها، نتيجة تداول صور خادشة لها من أحد الحسابات على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، وجارى التحقيق فى الواقعة، ويأتى ذلك بعد أيام من واقعة بسنت خالد ضحية الابتزاز الإلكتروني بمحافظة الغربية.



تلقى اللواء محمد والى، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مستشفى أولاد صقر المركزي بوصول "هايدى ـ ش" 16 عامًا، طالبة بالصف الأول الثانوى التجارى مقيمة عزبة الحاج على دائرة مركز شرطة أولاد صقر، جثة هامدة، وذلك إثر تناولها قرصا ساما من الأقراص التي تُستخدم في حفظ حبوب الغلال.



وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات،فيما اتهمت أسرة الطالبة "هايدى" سيدة ونجلتها جيرانهم بالمسكن بالحصول على صور خاصة لنجلتهم وإرسالها لشابين بمدينة صان الحجر، قاما على أثر ذلك بنشر الصور على صفحات التواصل الإجتماعى وإبتزاز الطالبة، فتخلصت من حياتها.



فيما ألقت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة أولاد صقر بمحافظة الشرقية، القبض على ربة منزل ونجلتها طالبة، على خليفة اتهام أسرة الطالبة "هايدى" لهما بإرسال صور نجلتهم لشابين من مركز صان الحجر، قام بنشرها بمواقع التواصل الإجتماعى والإساءة لها، وقررت النيابة، إنتداب الطب الشرعى لتشريح جثة الطالبة " هايدى ش" 16 عاما، لبيان سبب الوفاة وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.



يذكر أن محافظة الغربية قد شهدت منذ أيام واقعة مشابهة، وهى قضية بسنت خالد ضحية الابتزاز الإلكترونى، والتي قررت التخلص من حياتها بتناولها قرص كيمياوى يستخدم لحفظ الغلال "حبة الغلة السامة"، وأكد والدها أنها كانت تعانى من حالة نفسية سيئة لقيام بعض الأشخاص بابتزازها والتنمر ضدها وتشويه سمعتها من خلال صور مفبركة ونشرها وتداول صورتها عبر أهالى القرية..

