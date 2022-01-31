جنايات سوهاج تحكم بالمشدد 5 سنوات لعامل سرق أخر بالإكراه فى الشارع

سوهاج محمود مقبول

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الاثنين، برئاسة المستشار حمدى عبدالعزيز، وعضوية المستشارين احمد جلال، وهانى صبحى، بأمانة سر طه حسين، وماجد أمين بمعاقبة عامل بالسجن المشدد 5 سنوات، لاتهامه فى واقعة سرقة بالإكراه بدائرة مركز المنشاة.

ترجع أحداث الواقعة إلى شهر أكتوبر من العام الماضى، بدائرة مركز المنشاة، عندما وجهت النيابة للمدعو م. ح 29 سنة عامل، تهمة سرقة المجنى عليه خ. ع، بالإكراه فى الطريق العام دائرة المركز، وإشهار سلاح نارى فى وجهه لتهديده، وتم إحالة القضية لمحكمة الجنايات التى أصدرت حكمها المتقدم.

يذكر أن محكمة جنايات سوهاج، قضت قبل ذلك، برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز، وعضوية المستشارين أحمد جلال سعد وهانى محمد صبحى، بأمانة سر طه حسين، بمعاقبة عامل بالحبس 15 سنة و100 ألف جنيه غرامة، وذلك لحيازته 5 طرب من مخدر الحشيش بقصد الإتجار والتعاطى، وسنه حبس مع الشغل للتعاطى، وذلك عقب ضبطه بدائرة مركز ساقلته.

كانت مديرية أمن سوهاج، قد تمكنت من ضبط محمد. ص. أ. م 27 سنة حاصل على دبلوم ويقيم شارع المحطة دائرة قسم أول سوهاج، أثناء تواجده بدائرة مركز شرطة ساقلته وبحوزته كمية من مخدر الحشيش بلغت عدد 5 طرب من ذات المخدر وذلك بقصد الإتجار والتعاطى تم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وبمواجهته بما أسفرت عنه عملية الضبط أعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار والتعاطى تم تحرير محضرا بالواقعة وتم إحالته للنيابة العامة التى قررت حبسه وعقب انتهاء مدة حبسه الاحتياطى تم إحالة المتهم لمحكمة الجنايات التى أصدرت حكمها السابق.