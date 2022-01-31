تونس تسجل 6132 إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

تونس (أ ش أ)

سجلت وزارة الصحة التونسية 6 آلاف و 132 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ووفاة 20 حالة خلال الــ 24 ساعة الماضية.

وذكرت الوزارة - في بيان صحفى اليوم الاثنين، أنه تم إجراء 20 ألفا و166 تحليلا مخبريا، لتسجل التحاليل الإيجابية نسبة 30.41% ، موضحة أن عدد المتعافين بلغ 3 آلاف و863 شخصا ، ليصل إجمالي المتعافين 766 ألفا و677 شخصا.

وأضافت أنّ إجمالي الوفيات منذ ظهور الوباء بلغ 26 ألفا و271 شخصا ، فيما بلغ اجمالي الإصابات 907 آلاف و239 شخصا منذ ظهور أول إصابة بكورونا خلال شهر مارس 2020.

وأوضحت الوزارة أن عدد المرضى المقيمين في المستشفيات العامة والخاصة بلغ 1042 حالة، فيما بلغ عدد المقيمين بأقسام الرعاية المركزة في القطاعين العام والخاص 191 حالة ، و52 حالة على أجهزة التنفس الاصطناعي بالقطاعين العام والخاص.