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تعليمات حضور مقابلة المتقدمين لشغل وظيفة "معاون" بالنيابة الإدارية دفعة 2019

الإثنين، 31 يناير 2022 02:08 م
تعليمات حضور مقابلة المتقدمين لشغل وظيفة "معاون" بالنيابة الإدارية دفعة 2019 النيابة الإدارية-أرشيفية
كتب - أحمد عبد الهادى

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أعلنت هيئة النيابة الإدارية، عن مواعيد مقابلات المتقدمين لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية دفعة 2019، والتي تبدأ يوم السبت الموافق 5 فبراير المقبل، في تمام الساعة التاسعة والنصف صباحاً.
 
وأكدت الهيئة في بيانها الصادر، أن مواعيد المقابلات سوف تتم بمقر النيابات الإدارية الكائن بالقاهرة الجديدة التجمع الخامس - شارع التسعين الشمالي خلف مجمع البنوك، والدخول من بوابة رقم 2. 
 
وتابع البيان التوضيحي، أن الاستعلام عن مواعيد المقابلة لكل متقدم عليه إدخال الرقم القومي الخاص به.
 
وعن تعليمات حضور المقابلة الشخصية للنيابة الإدارية حددت التالي :- 
 
-التاكيد علي الحضور في الموعد المحدد لكل متقدم.
-ضرورة احضار أصل بطاقة الرقم القومي للمتقدم.
-التاكيد علي حضور الاختبار بدون التليفون المحمول.
-التاكيد علي ضرورة، اتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا وارتداء الكمامة والفيس شيلد.
 
 

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