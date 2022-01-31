تشريح جثة سائق "توك توك" قتل على يد مجهول لسرقته فى العياط

كتب أحمد الجعفرى

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة بتشريح جثة شاب عثر عليه مقتولًا بإحدى قرى العياط، وتبين أن المجني عليه تعرض لاعتداء بسلاح أبيض على يد مجهولين، لسرقة التوك توك الخاص به، كما طلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها. تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص بقرية في العياط، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم العثور على جثة شاب مصاب نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض.

توصلت تحريات رجال المباحث إلى هوية المجني عليه، ومحل إقامته وتبين أنه سائق توك توك، وتم الاعتداء عليه وسرقة التوك توك الخاص به. ولجأ رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة إلى فحص كاميرات المراقبة المحيطة بمكان الحادث، وتتبع خط سير الضحية منذ استدراجه حتى مكان العثور على جثته، وتم نقل الجثة إلى المشرحة عقب مناظرتها، وباشرت النيابة التحقيق.