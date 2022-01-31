النيابة تنتقل لموقع مصرع 7 أشخاص داخل مسكنهم بسبب تسريب الغاز بالشرابية

انتقل منذ قليل، فريق من نيابة شمال القاهرة الكلية، لمعاينة موقع مصرع 7 أشخاص من أسرة واحدة، توفوا داخل شقتهم السكنية، بسبب تسريب الغاز، وامرت بتشميع الشقة ونقل الجثث إلى المشرحة، لتوقيع الكشف الطبى عليهم، وإعداد تقرير الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة الحقيقى.

كان لقى 7 أشخاص من أسرة واحدة مصرعهم نتيجة تعرضهم لاختناق بسبب تسرب الغاز، بمنطقة الشرابية، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

البداية كانت بتلقى غرفة النجدة بمديرية أمن القاهرة بلاغا يفيد وجود حالات وفاة داخل شقة بمنطقة الشرابية، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن 7 أشخاص من أسرة واحدة سيدة وزوجها و5 من أبنائهم، فارقوا الحياة، نتيجة تعرضهم لاختناق بسبب تسرب الغاز، وتم نقل الضحايا إلى المستشفى، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.