المشترى يظهر كنقطة ضوئية فى الأفق اليوم وفرصة لرصد أقمار جاليليو

كتب ــ محمود راغب

يرصد كوكب المشترى عملاق نظامنا الشمسي اليوم الإثنين 31 يناير 2022 كنقطة ضوئية في الأفق الجنوب الغربي عند الغسق وهذه فرصة لرؤية وتصوير الكوكب وأقماره الرئيسية.

وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها، أنه عند استخدام تلسكوب متوسط الحجم يمكن رؤية تفاصيل أحزمة الغيوم الكوكب، ومن خلال منظار مثبت على قاعدة يمكن رؤية قرص الكوكب وأقماره الأربعة الكبيرة التي تسمى أقمار جاليليو حيث ستظهر كنقاط ضوئية على جانبي الكوكب.

والمشتري، ثاني أكثر الكواكب سطوعًا، وهو الكوكب المسائي الوحيد المرئي في أواخر يناير وأوائل فبراير. حيث لا يزال يتلألأ بشكل مشرق على الرغم من أنه قريب جدًا من وهج غروب الشمس.

وبحلول منتصف شهر فبراير، سيظل المشتري يرصد فوق أفق غروب الشمس مباشرةً في شفق شديد السطوع بعد وقت قصير من غروب الشمس، وفي الأيام والأسابيع التي ستلي ذلك سيضيع الكوكب العملاق في وهج غروب الشمس.

وسيصل كوكب المشتري إلى اقترانه العلوي (عندما يكون خلف الشمس مباشرة كما يُرى من الأرض) في 5 مارس 2022.