اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 01 فبراير 2022 03:13 ص
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

القبض على شخص يتاجر في العملات الافتراضية بالإسكندرية

الإثنين، 31 يناير 2022 08:28 م
القبض على شخص يتاجر في العملات الافتراضية بالإسكندرية العملات الافتراضية
كتب محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخص يتاجر في العملات الافتراضية عبر الإنترنت نظير عمولة بالمخالفة للقانون، وبلغت قيمة تعاملاته خلال عام مليون جنيه.

 

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الرمل بالإسكندرية)، بممارسة نشاط إجرامى فى مجال التعامل والترويج للعملات الافتراضية المختلفة على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت"، وقيامه بالوساطة والترويج لبيع العملات الافتراضية بين مرتادى شبكة الإنترنت، مقابل قيامهم بإرسال قيمتها بحسابه بأحد البنوك، وذلك نظير عمولة بالمخالفة للقانون.

 

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، كما تبين أن حجم تعاملاته خلال عام بلغت (مليون جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم تداول وترويج العملات الافتراضية.


عملات افتراضيه

الأموال العامه

اخبار الحوادث

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة