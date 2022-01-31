القبض على شخص يتاجر في العملات الافتراضية بالإسكندرية

كتب محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخص يتاجر في العملات الافتراضية عبر الإنترنت نظير عمولة بالمخالفة للقانون، وبلغت قيمة تعاملاته خلال عام مليون جنيه.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الرمل بالإسكندرية)، بممارسة نشاط إجرامى فى مجال التعامل والترويج للعملات الافتراضية المختلفة على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت"، وقيامه بالوساطة والترويج لبيع العملات الافتراضية بين مرتادى شبكة الإنترنت، مقابل قيامهم بإرسال قيمتها بحسابه بأحد البنوك، وذلك نظير عمولة بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، كما تبين أن حجم تعاملاته خلال عام بلغت (مليون جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم تداول وترويج العملات الافتراضية.