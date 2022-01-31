العمليات العراقية: عملية القصاص من منفذى جريمة العظيم كانت عراقية خالصة

وكالات الأنباء

أعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية، اليوم الاثنين، أن عملية القصاص من منفذى جريمة العظيم كانت عراقية خالصة.

وقال المتحدث باسم القيادة اللواء تحسين الخفاجى لوكالة الأنباء العراقية "واع"، إن "عملية القصاص من قبل منفذي جريمة العظيم كانت عراقية خالصة وبتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة".

وأضاف ان "العملية كان مخطط لها تخطيطاً دقيقاً جداً بعد أن أمر القائد العام الأجهزة الأمنية والاستخبارية بضرورة متابعتهم وملاحقتهم، وتمكنا خلال فترة وجيزة جدا من الاقتصاص منهم عبر معلومات مقدمة من جهاز الامن الوطني عن طريق قيادة القوة الجوية التي فعلت ذلك من خلال خلية الاستهداف في قيادة العمليات المشتركة".

وقبل يومين، أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، مقتل 9 عناصر إرهابيين، ضمن المجموعة المتورطة في الهجوم على قوة أمنية في منطقة حاوي العظيم في محافظة ديالى.

وكانت قيادة العمليات المشتركة في العراق أعلنت، مقتل ضابط وعدد من المراتب والجنود في الجيش، إثر هجوم إرهابي في ناحية العظيم في محافظة ديالى.