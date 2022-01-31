الصحة الكويتية: تسجيل 6063 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية

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أعلنت وزارة الصحة الكويتية، تسجيل 6063 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) وحالة وفاه واحدة في الساعات الـ24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 51 ألفا و718 إصابة.



وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور عبدالله السند، في بيان الإثنين - إنه تم تسجيل 5129 حالة شفاء ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين إلى 491 ألفا و502 حالة، مبينا أن نسبة مجموع حالات الشفاء من مجموع الإصابات بلغت 90.1 % .



وأضاف السند، أن عدد من يتلقي الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 91 حالة في حين بلغ المجموع الكلي للحالات التي ثبتت اصابتها ولا تزال تتلقى الرعاية اللازمة 50 ألفا و431 حالة .

