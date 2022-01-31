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الزعيم الكردى مسعود بارزانى يقدم مقترحا لحل الخلافات العراقية

الإثنين، 31 يناير 2022 12:59 م
الزعيم الكردى مسعود بارزانى يقدم مقترحا لحل الخلافات العراقية الزعيم الكردي مسعود بارزاني
كتب أحمد جمعة

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قدم الزعيم الكردى مسعود بارزانى، مقترحا للرأى العام فى العراق وكردستان، لحل الخلافات العراقية ودعم العملية السياسية بما يخدم مصالح وحقوق المواطنين.

 

وقال بارزانى فى بيان له صباح اليوم الإثنين: "من أجل حل المشاكل وتوفير بيئة مناسبة وجيدة للعملية السياسية فى العراق، طرحت مبادرة سياسية، وفى سياق هذه المبادرة، أقترح أن يقوم السيدان نيجيرفان بارزانى ومحمد الحلبوسى بزيارة السيد مقتدى الصدر والتشاور حول كيفية مواصلة العملية السياسية وإزالة العقبات والمشاكل".

 

واختتم بارزانى "آمل أن تكون لهذه المبادرة نتائج إيجابية وأن تكون فى مصلحة العراق وجميع مكوناته".


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