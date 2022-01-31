الرعاية الصحية تعلن توافر فحص شرايين القلب والشريان الأورطي بالأشعة ببورسعيد

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن توافر خدمة فحص مقطعية بالصبغة على شرايين القلب والشريان الأورطي "تاڨي بروتوكول _ TAVI Protocol" داخل قسم الأشعة التشخيصية بمستشفى النصر التخصصي للأطفال التابعة للهيئة بمحافظة بورسعيد.

وأوضحت الهيئة، أن قبل عملية زراعة الصمام الأورطي عن طريق القسطرة TAVI، يتم عمل فحص مقطعية بالصبغة على شرايين القلب والشريان الأورطي "تافي بروتوكول" لبيان قياسات خاصة للصمام لإرسالها للشركة المنتجة للصمامات، ومن ثَّم إجراء عملية الزرع.وأضافت، أن "تاڨي بروتوكول" هو فحص يتم فيه حقن الصبغة الوريدية بمادة تباين عاكسة للأشعة تُظهر الصمام والشريان الأورطي للمساعدة في إجراء الجراحة على أكمل وجه وأخذ القياسات المناسبة.وتابعت، يتم إجراء الفحص على جهاز مقطعية متعدد المقاطع (160) سلايس، وله شروط معينة منها استقرار النبض، وألا يتجاوز نبض المريض (70)، وأن يتم تحضير المريض قبل ذلك بأن لا يتناول أي مشروبات تحتوي الكافيين، ومن الشروط أيضًا أن يتوقف التدخين إيجابي أو سلبي، ويجب قبلها إجراء تحليل وظائف كُلى وهي تحاليل متوفرة أيضًا بوحدة معامل مستشفى النصر التخصصي ببورسعيد.واستكملت، تقدم هذه الخدمة بالمستشفى تحت إشراف د. سارة إبراهيم، رئيس قسم الأشعة التشخيصية وكبير الفنيين بالمستشفى، إضافة إلى نخبة من أمهر الأطباء والفنيين، ويتم كتابة التقرير بواسطة د. أحمد أنسي استشاري القلب بمستشفى النصر التخصصي.ولفت الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أن عمليات زراعة الصمام الأورطي عن طريق القسطرة بتقنية التافي TAVI، طفرة طبية لعلاج أمراض الصمام الأورطي بالقلب بما يتسق مع المعايير العالمية، مؤكدًا حرص الهيئة على إدخال كافة الخدمات الطبية والعلاجية المستحدثة لتوفير مزيد من خدمات الرعاية الصحية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل داخل نطاق محافظاتهم، وكذلك إدخال التقنيات التي تساعد في علاج المرضى وفق أحدث الإرشادات والبروتوكولات العلاجية المعتمدة دوليًا، بما يتماشى مع رؤية الهيئة نحو تقديم نموذج متطور للرعاية الصحية في مصر وبجودة عالمية.وتابع: أن مستشفى النصر التخصصي للأطفال التابعة للهيئة ببورسعيد، أول مستشفى مصري في القطاعين الحكومي والخاص يحصل على درجة الاعتماد القومي المعترف به دوليًا من منظمة الإسكوا العالمية، مشيرًا إلى أن المستشفى صرح طبي كبير أحدث طفرة طبية نوعية ببورسعيد، والذي يتضح من معدل وتنوع الجراحات والعمليات باستخدام أحدث التقنيات العلاجية والتكنولوجيا العالمية التي تم إجراؤها داخل المستشفى.