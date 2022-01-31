وقالت الوزارة في بيان لها وفقا لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) إن صمت المجتمع الدولي تجاه الاعتداءات الحوثية المتكررة و تهديدها للأمن والاستقرار في المنطقة جعلها تتمادى في تعمد استهداف الأعيان المدنية والمدنيين العزل في ظل عدم وجود رادع دولي يرغمها على تعديل سلوكها العدواني.

وأضافت الخارجية اليمنية: أن السلوك الارهابي التي تنتهجه الجماعة الحوثية نابع من تنفيذها لأجندات خارجية تعمل على نشر الفوضى وعدم الاستقرار في المنطقة الأمر الذي يحتم على المجتمع الدولي لاسيما دول مجلس الأمن اتخاذ موقف حازم وتصنيف الجماعة كمنظمة إرهابية".

وجددت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، موقف الجمهورية اليمنية الثابت والداعم لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وتضامنها في كل ما تتخذه من تدابير واجراءات لمواجهة هذه الأعمال الإرهابية الجبانة والحفاظ على سلامة مواطنيها والمقيمين على أرضها وحماية منشاتها الحيوية.