التموين: إتاحة صرف حصة الخبز المدعم للأسرة لـ3 أيّام مرة واحدة

كتب ـ مدحت وهبة

تبدء وزارة التموين والتجارة الداخلية، تطبيق إجراءات جديدة في عملية صرف رغيف الخبز المدعم اعتبارا من غد الثلاثاء، وهى أنه فى حالة صرف المواطن حصته من الخبز المدعم لمدة ثلاثة أيّام فى يوم واحد، لا يستطيع الصرف فى اليومين التاليين، ويعاود الصرف بعد ذلك، فمثلا إذا كانت بطاقة التموين مسجل عليها 3 أفراد فتحصل على 15 رغيف يوميا بمعدل 5 أرغفة لكل فرد، ويستطيع رب الأسرة صرف حصة الخبز لمدة ثلاثة أيّام لأفراد الأسرة المقيدين بالبطاقة مرة واحدة وهى 45 رغيفا على أن لا يستطيع الصرف فى اليومين التاليين ويعاود الصرف بعد ذلك.

يأتي ذلك إطار ضبط منظومة الدعم وحصول المواطنين على الخبز بشكل ميسر، وأنه إذا حاول المواطن الحصول على الخبز فستظهر له رسالة على بون الصرف " سبق صرف حصة هذا اليوم" وفى حالة عدم صرف الخبز المقرر للمواطن المقيد على بطاقة التموين يتم تحويله الى نقاط خبز لصرف سلع مجانية فى الشهر التالى مقابل ترشيد استهلاك الخبز .