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التعليم: درجة امتحان الترم الأول بالشهادة الإعدادية تضاف للفصل الثانى

الإثنين، 31 يناير 2022 01:09 م
التعليم: درجة امتحان الترم الأول بالشهادة الإعدادية تضاف للفصل الثانى طلاب - أرشيفية
كتب محمود طه حسين

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تساءل كثير من أولياء أمور طلاب الشهادة الإعدادية حول إضافة درجات امتحان الفصل الدراسي الأول للمجموع الكلى الطالب فى نهاية العام الدراسى، فيما أكدت المديريات التعليمية أن الدرجة التى يحصل عليها الطالب فى الترم الأول سوف يتم إضافتها على الدرجة التى يحصل عليها فى امتحان الفصل الدراسي الثاني ومن ثم يحسب المجموع الكلى للطالب، مؤكدة أن المجموع الكلى للشهادة الإعدادية 280 درجة فقط وليست 300 درجة كما يعتقد البعض.
 
وجاءت تساؤلات أولياء الأمور بسبب صعوبة بعض الامتحان التى يؤديها الطلاب حاليا للفصل الدراسي الأول، منها صعوبة امتحان الدراسات الاجتماعية لطلاب محافظة الإسكندرية وأيضا العلوم لطلاب الجيزة واللغة الإنجليزية والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات لطلاب الشهادة الإعدادية ببورسعيد.
 
 
وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن امتحانات الشهادة الإعدادية تعقد وفقا للضوابط التالية:
 
ـ امتحانات منفصلة لكل مادة فى منهج الفصل الدراسى الأول وليست اختبارات مجمعة.
ـ تضاف الدرجة التى يحصل عليها الطالب فى التيرم الأول لدرجة التيرم الثانى.
ـ مجموع درجات امتحانات الفصل الدراسى الأول 140 درجة كنهاية عظمى.
 
ـ يختلف جدول الامتحان من محافظة لأخرى وأيضا أسئلة الامتحان حسب كل مديرية تعليمية.
ـ لا يُمنع من لم يحصل على لقاح كورونا من دخول الامتحانات مع تطبيق الإجراءات الوقائية.
ـ يتم تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية على مستوى المديريات وتعلن النتائج من خلال المديريات التعليمية.

التربية والتعليم

امتحانات الشهادة الإعدادية

امتحان الجبر والاحصاء لطلاب الشهادة الإعدادية

امتحان العلوم لطلاب الإعدادية بالجيزة

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