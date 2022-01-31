التحقيقات: المتهم أخفى المواد المخدرة داخل "جيب" سرى بإحدى الحقائب

كتب عبد الله محمود

كشفت تحقيقات النيابة العامة، حول واقعة ضبط راكب حاول تهريب كمية كبيرة من مخدر الحشيش وأقراص مخدرة عبر مطار القاهرة الدولي، أن المتهم قام بإخفاء المضبوطات داخل أحد الجيوب السرية بإحدى الحقائب التى بحوزته، بقصد إدخالها إلى البلاد لاستخدامها وتعاطيها هو وأصدقائه.

وكانت النيابة امرت بحبس المتهم 4 ايام علي ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة .

البداية كانت بتمكن سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي في ضبط راكب قادم من مدينة ميلانو الإيطالية وبحوزته شرائط ترامادول وقطعتي حشيش، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، واخطرت النيابة العامة، التى أمرت بحبسه على ذمة التحقيقات.

وتجرم المادة 33 من قانون العقوبات الإتجار وحيازة المواد المخدرة، وترصد «بوابة أخبار اليوم» العقوبات الجنائية لتلك الحيازة والاتجار في المواد المخدرة.

بحسب المادة 33 من قانون العقوبات ، يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار في المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.