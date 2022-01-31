البترول: صادرات مصر تشهد طفرة ومحطتا الإسالة بدمياط وإدكو تعملان بكامل طاقتهما

كتب أحمد عرفة

علق المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية على تقرير أوبك الذى ذكر أن صادرات مصر من الغاز حققت طفرة غير مسبوقة، بنسبة بمعدل نمو سنوى 385% ، قائلاً: "عشان الناس ماتتخضش من الرقم هو المقارنة في التقرير هي مقارنة كل ربع بنظيره من العام السابق.. وإحنا سنة 2020 وأثناء جائحة كورونا والاقتصاد العالمي يشهد حالة من الركود، وكانت الأسعار العالمية فى قمة الانخفاض بالنسبة للبترول والغاز".

وأكمل: "لهذه الأسباب قررنا حينها أن لا نقدم على تصدير الغاز والبترول بأقل من أسعاره سواء من جهة التكلفة أو فى السوق المحلى، مبينا أنه اعتباراً من النصف الثاني من عام 2021 من يوليو عادت الأسعار للارتفاع بسبب ماتعرضت له أوروبا والغاز الروسي وفي هذه الفترة تقرر أن نعظم من صادرتنا، قائلاً: نحب أن يكون التصدير قيمة مضافة للاقتصاد القومي وإذا كنا نتحدث عن مستهدفات التصدير حتى لو كنا نتحدث عن قيمة مضافة للصناعات وبلغ سعر التصدير 25 دولارا للمليون وحدة حرارية".

ولفت الوزير إلى أنه في الفترة من يوليو إلى سبتمبرالماضيين لم يكن تأثير فصل الشتاء بات أكثر اتضاحاً والربع الأخير من عام 2021 شهد قفزة وطفرة غير مسبوقة في صادرات الغاز قائلاً: "الحمد لله نقدر نقول إن محطتى الإسالة فى دمياط وإدكو تعملان بكامل طاقتها الإنتاجية".

وحول توقعاته لنهاية العام المالي يونيو 2022 أو نهاية العام الميلادي في 2022 قال: "لو استمرينا بهذا المعدل في طفرات الصادرات أتوقع أننا نحقق ما يصل إلى 8 ملايين طن مقارنة بنحو 6.5 مليون طن في عام 2021 ".

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة" الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى على شاشة " ON، قائلا، "سوف تزيد لأن استهلاك الكهرباء الذي يعتمد على الغاز لا يكون في فترة الذروة في الشتاء، وهذا يتيح كميات غاز أكبر للتصدير.

وشدد الوزير أن الوزارة تعمل وفق استراتيجية لنكون مركزًا إقليميًا في كل المحاو وأن مصر لديها بنية تحتية وطاقات تستطيع استغلالها مثل محطتى إسالة الغاز إدكو ودمياط."

وبين "الملا" أن مصر تصدر 7.2 مليون طن من صادرات الغاز من خلال الإسالة وخطوط التصدير، موضحاً أن العلاقات بدول الجوار ودول شرق المتوسط أتاحت لمصر الكثير من الفرص.

ولفت إلى أن مصر لديها تنوع كبير في أسواق تصدير الغاز، قائلا: "هناك تنوع كبير في صادرات الغاز ونصدر لفرنسا وبلجيكا وإسبانيا وإيطاليا، والهند والصين واليابان وتايلاند، وهذا يتوقف على الأسعار ونسعى للبيع في الأماكن ذات السعر الأعلى."