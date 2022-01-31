اليوم السابع
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الاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين بحالة تسمم غذائى ببولاق

الإثنين، 31 يناير 2022 01:04 م
الاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين بحالة تسمم غذائى ببولاق حالات تسمم غذائى- أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

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استعلمت النيابة العامة بجنوب الجيزة عن الحالة الصحية لـ 7 أشخاص من أسرة واحدة أصيبوا بحالة تسمم نتيجة تناولهم وجبة طعام فاسدة بمنطقة بولاق، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها.
 
تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد إصابة عدد من الأشخاص بتسمم ونقلهم إلى المستشفى لإسعافهم، وبإجراء التحريات الأولية تبين لرجال المباحث أن 7 أشخاص من أسرة واحدة عقب تناولهم وجبة طعام، أصيبوا بحالة إعياء شديدة، وتم نقلهم إلى المستشفى لإسعافهم. 
 
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق. 
 
 

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