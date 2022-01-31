الأوقاف: 7 ملايين و700 ألف جنيه لعمارة المساجد بجنوب سيناء خلال 5 أشهر

كتب على عبد الرحمن

استقبل الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم الاثنين، بديوان عام وزارة الأوقاف لبحث التعاون المشترك في عدد من الملفات الدعوية والتثقيفية.

وخلال اللقاء ناقش محمد مختار جمعة وزير الأوقاف واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء ما يتصل بعمارة المساجد بالمحافظة ، حيث تم تخصيص مبلغ (7 ملايين و700 ألف جنيه) لعمارة المساجد بجنوب سيناء خلال الأشهر الخمس المقبلة ، من أهمها : المسجد الكبير الجاري إعداد تصميمات إنشائه بمدينة نويبع ، إضافة إلى فرش بعض المساجد من أهمها تجديد فرش مسجد السلام بطابا ، حيث تنقل منه شعائر صلاة الجمعة 18 مارس 2022م بمناسبة احتفالات محافظة جنوب سيناء بالعيد القومي للمحافظة ورفع العلم بمدينة طابا.

من جانبه أشاد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء بمشروع صكوك الإطعام ، مؤكدًا أنه يعد أحد أهم مشروعات التكامل الاجتماعي ، ووعد بدعمه ومساندته ، وقد تم الاتفاق على تخصيص ألف كيلو لحوم شهريًا لمحافظة جنوب سيناء لعدد ألف أسرة من الأسر الأولى بالرعاية بالتنسيق بين الأوقاف والمحافظة.

كما تم مناقشة إطلاق المسابقة القرآنية بالمحافظة ليتم تكريم الفائزين بها في شهر القرآن شهر رمضان المبارك ، وكذلك دعم المحافظة بعدد من الأئمة والعمال من خلال الإعلان الجاري إعداده بين الأوقاف والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.